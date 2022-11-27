參選台中市第四選區市議員敗選的蔡怡萱，今天於豐原、后里展開謝票行程！她說感謝9088位豐后軍的支持、肯定，落選後她將沈澱調整自我，但繼續為地方服務的初心不變，期待四年後再進軍市議會為民發聲、爭取地方建設，服務鄉親。

九合一選舉落幕，台中市第四選區市議員候選人蔡怡萱，27日一早就在豐原、后里掃街謝票，她感謝9088位豐后鄉親的支持；她初次以無黨籍素人之姿，參選即獲得9088位選民肯定，雖然開票結果，未能如支持者所願，但在她的粉絲團依舊湧入大批粉絲，予以支持肯定，並期待她四年後再進軍市議會為民發聲。

蔡怡萱說，感謝大家一路的支持，有鄉親的陪伴才讓她有力量走到這一步！今後她將沈澱、調整自我，繼續為豐原、后里未來的繁榮發展努力，為民服務的心意不變。

豐原區農會總幹事蔡森揚亦向鄉親表示感激，他說女兒蔡怡萱在競選期間受到各界的幫忙，落選代表女兒怡萱在這次選舉努力不夠，讓大家失望了！也感謝鄉親的支持。

蔡怡萱表示，希望當選的議員能夠兌現競選期間許下的政見，讓豐原、后里更好，她自己也會調整腳步靜下心來，充實自己，深入基層了解地方民情民瘼，下次再出來參選時，希望能獲更多鄉親們的肯定與支持，有機會為大家服務。