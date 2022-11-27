為守護市民健康，遠離二手菸危害，新竹市衛生局公告，12月1日起包括香山溼地生態館廣場（含戶外教室）、賞蟹步道所屬公共場域全面禁菸，市府表示，香山溼地每年吸引約有40萬人次的遊客來訪，是學校戶外教學的熱門地點，盼藉由市府團隊與民眾共同努力，營造並落實無菸友善環境。

代理市長陳章賢表示，香山溼地為北台灣最大的濱海溼地，生態資源豐富，深入溼地的賞蟹步道提供遊客方便觀察招潮蟹、彈塗魚等溼地生物的場域，步道旁的生態館另設置影音場館，是讓孩子親近大自然的場所。

他說，在人潮眾多之下，常有民眾於生態館前廣場抽菸，影響其他遊客健康，為維護遊客健康及環境整潔，市府特別公告香山溼地生態館廣場及賞蟹步道為全面禁菸場所，以避免遊客受到二手菸危害。

衛生局表示，長期吸菸有害健康，市府團隊近年努力推動菸害防制工作，盼打造無菸環境，2022年竹市共有1247人參與戒菸門診、153人透過戒菸專線戒菸、6個月成功戒菸率平均有15.94％，並於去年獲頒衛生福利部戒菸服務，全國分組第2名佳績。

此外，市府也積極辦理「戒菸門診送福袋」、「戒菸達人抽獎金」及「績優戒菸門診服務評比競賽」等系列活動，致力守護市民健康。

衛生局長吳欣席表示，依據衛福部國健署「國人吸菸行為調查」統計資料顯示，竹市室外公共場所二手菸暴露率在2020年為47.7％（全國室外公共場所二手菸暴露率平均為51.2％）。

雖已較全國平均值低，但為保障非吸菸者的健康，讓民眾遠離二手菸害，市府自2013年起每年公告全面禁菸之戶外場所，目前累計共有185個戶外禁菸場所，包括58所學校周邊人行道、122個公園綠地、青草湖風景區、站前廣場、大遠百百貨公司與明志書院間行人休憩道、新竹轉運站及遠東巨城購物中心接駁車候車亭。今年則公告香山溼地生態館廣場及賞蟹步道自12月1日起為全面禁菸場所。

衛生局補充，竹市府依據菸害防制法第16條第1項第4款，公告「竹市香山生態館廣場（含戶外教室）及賞蟹步道所屬公共場所」12月1日起為全面禁菸場所，癮君子於禁菸場所吸菸，將依菸害防制法第31條第1項規定，處2000元至1萬元整罰鍰。

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