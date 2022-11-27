台東縣關山鎮長由無黨籍的彭成豐（前排右）新人上榜。（蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮長由無黨籍的鎮公所前課長彭成豐小勝對手國民黨籍前鎮代表、縣議長祕書溫昌寶。43歲的彭成豐允諾，將打造關山親水公園新樣貌，為地方注入帶來活力和新思維。

彭成豐擁有成功大學碩士學歷、土木技師執照，對上曾任鎮代表、資深老將57歲的溫昌寶，溫深耕地方20多年，地方社團對他相當熟悉，選前途步挨家挨戶拜票，地方評估是拉鋸戰。

昨天開票過程互有領先，最終由彭成豐以2489票小勝溫2293票，彭成豐強調，前輩「寶哥」是相當可敬的對手。

除了感謝地方支持，彭成豐特別提及，選前有台東縣議員陳宏宗等多位前輩給予許多建議和指教，選舉過程也深刻感受地方鄉親都希望關山能夠跳脫過往，期許他以青年新思維，為關山帶來新氣象。

彭成豐允諾，將改變關山親水公園樣貌、提升稻農收入、開發日式老建築、鼓勵青年返鄉，透過經濟成長提升幸福感、人口增加。他說，就任前尚有近1個月的時間，將著手規畫如何完成選前政見，另也會安排時間拜訪台東縣長饒慶鈴，爭取支持協助建設，另外也將開始擬定計畫、爭取經費，同時在就任後強化基礎建設完工。