富邦悍將洋投羅力在球季中因家庭因素宣布引退，未來有很大機會將以國際球探身分為富邦效力，領隊林華韋表示，雙方都有意願，就差在具體條件還要再詳談，但能確定的是外籍投手教練羅曼明年球季將會續留，也希望能夠與富藍戈、安得勝續約。

富邦今年上半季戰績慘澹，雖然下半季球隊有起色，但全年度仍在5隊中敬陪末座，球季結束後富邦除了進行秋訓外，對明年球季佈局也開始啟動。

林華韋表示，洋將部分希望能夠續留富藍戈跟安得勝，「他們也有續約的意願，但合約內容還沒完全確定。」至於秋訓2名日籍測試洋將，投手福永春吾已經確定不會續留，內野手妹尾克哉則要再討論，若有錄用希望他能加入明年的春訓。

教練團的部分，林華韋也坦言會有異動的可能，但目前都還未定案。季中引退的羅力則會以國際球探身分繼續幫助富邦，「我們是希望他能協助注意優秀洋將，就像是駐外球探，他也很有意願，具體條件還要再談。」

總教練丘昌榮也表示，明年洋將規劃會先以投手為主，若有空間才會再看洋炮。他也提到，雖然明年春訓預計在1月11日展開，但在12月底的時候就會規劃一些球員到新莊棒球場自主訓練，教練團也會「值班」協助球員，「主要是讓他們學習如何自主訓練，尤其年輕球員的部分。」