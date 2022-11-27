南韓52歲影后金惠秀和《機智的醫生生活》男星柳演錫近日攜手主持青龍電影獎，至今年已連續主持了29屆頒獎典禮的金惠秀，此次選穿包緊緊的藍綠色斗篷式禮服，讓粉絲大失所望。而她似乎是聽到粉絲們的哀號聲，於昨(26)日曬出選穿禮服的照片，火辣的好身材在鏡子前展露無遺，網友看了也驚呼「王后跑來現代了。」

金惠秀在新劇《王后傘下》展現母親的鐵血與柔情，一時話題不斷。日前的青龍電影獎中，她以一襲藍綠色禮服登場，包緊緊的設計，讓她保養得相當完美的身材盡顯，長條的披肩在身後隨風紛飛，優雅的貴族氣勢不由得彰顯出來，讓粉絲們看得如癡如醉。豈料，這次她的造型雖然撐起她曼妙的身姿，但太過保守的設計，也讓粉絲們有些失望，在網上掀起陣陣可惜的聲浪。

對此，金惠秀似乎聽到了粉絲們的哀號聲，於昨日曬出連試8套禮服的照片。只見照片中的她身穿黑色低胸禮服，一雙嫩白長腿在薄紗的遮掩下若隱若現。相當具有挑逗性，讓一眾粉絲看得大呼過癮。此外，她更曬出自身穿著白色深V長裙的模樣。還在鏡頭前微微傾身。凸顯出她的傲人事業線。

貼文一出後，一掃過去粉絲們沒能目睹金惠秀令人稱羨的身材。紛紛在貼文區留言，表示「皇后怎麼跑到現代了啦」、「50多歲的身材也太讓人羨慕忌妒了」、「在國王的妃子中，王后的孩子數量最多，這件事果然不是沒道理的」、「皇后穿什麼都很好看。」