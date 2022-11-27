蕭秉治感謝歌迷2個月等待簽唱會獻唱多首歌曲。（相信音樂提供）

蕭秉治26日在台北信義新光三越香堤大道廣場舉辦「Project X 演唱會」簽唱會，他說：「還記得凡人剛發行的時候，和歌迷一起讓信義香堤大道的廣場變成了演唱會的舞台，擠爆香堤盛況空前，那晚雖然簽名簽到手軟但內心卻是無比的感動和澎湃。」而歌迷也在現場熱烈應援，大喊「凍蒜」，一人一票，把他送進台北流行音樂中心。他也感謝ALL IN 5、黃奕儒、黃霆睿、琳誼的力挺重新詮釋蕭秉治的經典歌曲。

蕭秉治嗨歌炒熱現場氣氛。（相信音樂提供）

蕭秉治《狂人》專輯中的情歌三部曲。（相信音樂提供）

蕭秉治原訂9月17日舉辦定簽唱會，因為他確診而延期，簽唱會他特別準備了9首歌曲，一開場先演唱《狂人》專輯中的情歌三部曲〈毒藥〉、〈都是我的錯〉、〈逃〉，以及億萬點擊次數金曲〈我還是愛著你〉，接著演唱〈感覺犯〉、〈Sugar daddy〉、〈感覺犯〉，帶著四位舞者一起嗨翻香堤大道，最後還加碼〈我是誰我是誰我是誰〉。

他即將於12月10日在台北流行音樂中心舉辦「Project X」巡迴演唱會，倒數13天，他除了為演唱會表演內容做準備外，在體力上，沒工作睡足12小時，他也吃得健康，不吃紅肉只吃白肉，戒掉最愛的可樂只喝水，每天跑30分鐘練肺活量，就是希望在演唱會當天能有最好的狀態。