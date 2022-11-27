民進黨鄭運鵬在兒子及立委黃世杰陪同下展開車隊掃街謝票。(呂筱蟬攝)

桃園市長之戰民進黨鄭運鵬敗選，今天下午他在兒子以及立委黃世杰陪同之下，在南桃園競選總部出發車隊掃街謝票，鄭運鵬三度強調選舉的責任由他一個人要負全責，會接受大家意見做更大的反省。他也說，昨晚之後沒和即將卸任的市長鄭文燦聊，相信民眾會肯定鄭市長能力，鄭市長下一步會有自己最好的安排。

針對民進黨立委高嘉瑜在林智堅論文事件及新竹球場爭議時曾說出「一屍五命」，如今看來預言成真，對此鄭運鵬說，每一個人選舉都會有他的見解，不能用選舉的結果來去推論誰的言論是正確的，所以在這一點上面民進黨本來就尊重多元言論，我們尊重每一個人的看法。至於台北市議員王世堅稱民進黨網軍側翼太嚴重，鄭運鵬則回應，這次敗選因素有很多，每一個大家檢討的有道理的，相信在候選人的責任上，在中央黨部的輔選的責任上，都會去做全面性檢討。

鄭運鵬也說，敗選後的心情就跟每天的選戰一樣，盡了全力也尊重市民朋友選擇，希望未來桃園會更好，這次的選舉失利，選舉的責任是他鄭運鵬一個人要負全責，但也很欣慰從中壢區開始來車隊謝票，因為民進黨議員在中壢區全數當選。

被問到是否希望國民黨張善政延續鄭文燦的施政？鄭運鵬說，相信大家選舉的結果，市民朋友的選擇是希望桃園未來越來越好，每一位市長都有他不同的施政風格，就尊重張善政市長。

對於這次民進黨在桃園市長敗選，市議員相對選得漂亮，鄭運鵬說，議員席次成長也是對鄭文燦市長8年成績肯定，希望有很多的議員是第一屆，也希望他們要用最短的時間趕快上手，發揮在野監督的力量，這一點他在民意代表的經驗上面，可以借重的部分，很願意跟這些議員朋友、先進們一起建設桃園，一個月後民進黨在桃園就是在野黨，應該要善盡在野黨的本色、職責，未來在中央他還是立法委員，還是會協助桃園的建設，希望大家一致的信念就是讓桃園更好，讓台灣更好。