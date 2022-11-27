中央流行疫情指揮中心今（27日）公布國內新增1萬3276例本土個案、25例死亡。指揮中心表示，今天確診病例數與上周日同期相比減少2921例，減幅為18%。且過去一周以來確診數較上上一周大幅減少18.6%，發言人莊人祥表示，本周就會宣布口罩鬆綁政策。

由於疫情大幅趨緩，可能將探最低點，莊人祥表示，明天會開會討論口罩鬆綁事宜，只要評估適當，疫情低，醫療量能充足，本周內一定會宣布口罩鬆綁政策。

不過觀察鄰近的香港、韓國第一波降到最低點時，因BA.5而疫情反彈，南韓也是，口罩鬆綁會不會導致本土社區疫情反彈？

莊人祥觀察，目前每周仍以10%~20%的速度下降，「還尚未看到最低點在哪」，不過目前疫情已比BA.5剛流行上升時最低點還要低，而放鬆口照是在室外，只要有維持社交距離，就可以取下口罩，但室內部分仍會維持配戴口罩。

選舉已經結束，指揮中心每天的防疫記者會是否還要天天舉辦？莊人祥表示，「就等明天指揮官宣布，但大家都希望減少（召開）」。