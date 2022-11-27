中天綜合台《同學來了》周二（29日）晚間9點將播出「到底是好朋友還是雷隊友」話題，女星劉雨柔抱怨楊昇達擅自作主的行為，害她家庭失和，與當時的老公吵架。

劉雨柔表示曾邀一群好友到她家聚會，她拿洋芋片給大家吃，楊昇達吃2口說沒味道，還將梅子粉直接倒在裡面，但她前夫面有難色地說比較喜歡原味，「我眼看前夫臉已經垮掉，楊昇達竟然看著他，再把整瓶梅子粉撒進桶子裡。」

劉雨柔坦言夫妻倆為此吵架，「事後楊昇達覺得最近聚會變得很少，就問我說『該不會他不爽吧』，我說當然不爽啊，我為了你這件事跟他吵多久啊！」劉雨柔還曝楊昇達有一種行為令她不解，「他無時無刻就闖進我家，他一進來就坐在我家沙發上當大爺，吃飽喝足後也沒聊兩句就回家了。」

主持人阿Ken聽了虧楊昇達「是想省酒店錢是不是？」楊趕緊解釋，因為劉雨柔會將很多心情發在限動，加上新聞發生之後難免低潮，他也不會矯情地關心，「因為心裡面真的有問題的人，會跟你說他不好嗎，所以我必須去看她，知道她到底好不好。」

阿Ken立刻改口誇楊昇達是「暖男」，楊昇達也直說有帶老婆一起去劉雨柔家，讓劉雨柔知道有任何不開心，大家可以一起解放，「你看她現在活蹦亂跳的氣色多好。」