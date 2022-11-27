連任成功的雲林縣長張麗善，27日回到老家土庫鎮順天宮參拜媽祖，對於全縣20鄉鎮市有19鄉鎮市得票數領先，她感謝鄉親們的支持與肯定，未來施政目標要讓全台灣看見雲林，接軌國際。12月3日起將跟隨北港朝天宮媽祖遶境隊伍，展開7天6夜全縣遶境祈福並謝票。

張麗善27日在雲林縣議會議長沈宗隆、甫當選土庫鎮長陳特凱等人陪同下，前往土庫鎮信仰中心順天宮參拜，感謝媽祖庇佑，讓她與議長、陳特凱都能順利當選，未來共同合作一起服務選民，打造更好的土庫鎮與雲林縣。

張麗善表示，感謝鄉親支持，把未來4年交給她，選後首站謝票行程回到老家土庫鎮，參拜順天宮媽祖，日後一定會持續秉持媽祖精神，弘揚孝道、淨化社會，推動更多福國利民的政策，讓雲林縣真正翻轉，讓全台灣看見雲林，接軌國際，這也是未來的施政目標。

張麗善說，土庫是她出生的地方，這次土庫鄉親非常團結，得票率再突破紀錄，這是所有雲林人的期待與勝利。她推薦的陳特凱首度參選土庫鎮長，獲得選民肯定順利當選，顯示過去4年，她與團隊的努力選民都看在眼裡，所以用手中的選票來支持她與陳特凱。

張麗善被問及縣長選舉，全縣20鄉鎮市有19鄉鎮市得票數領先，表示4年來執政20鄉鎮市不分彼此，全部都投入相當多的資源，只要地方有需求就全力以赴，加上4年來縣府各局處表現優異獲獎連連，讓愈來愈多人了解雲林的美好，所以才會得到各地鄉親一致的認同。