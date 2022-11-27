富邦悍將外野手陳真日前服完12天補充役，一開始想低調的他在一次點名中被認出是職棒球員，後來不少同袍紛紛表態自己是哪隊球迷，其中以中信兄弟球迷最多，樂天桃猿的球迷則都說自己是因為喜歡啦啦隊。

儘管僅服12天補充役，但這段軍旅過程仍讓陳真留下深刻印象，他透露，一起同梯的還有跆拳道國手邱沐恩，兩人也利用運動時間一起重訓、變成好友。

陳真表示，一開始跟同袍都不熟，覺得時間過很慢，後來有一次點名時被認出他是職棒球員，開始有更多人主動談話，「遇到最多爪迷，也有樂天的、富邦的球迷，爪迷還開玩笑噹我，說兄弟正在封王遊行，但我跟他說，明年換我們。」

進到軍中陳真也趁著空擋找人傳接球，維持簡單球感，他透露，連長自己也有在打乙組，所以有空時會陪他一起傳接球，「後來每天都有很多人會想跟我傳接球，主動當陪練員。」

陳真一開始也有跟著球隊秋訓，後來才去當兵，對於接下來休季期的訓練也已有規劃，會以「控制身體」為主要訓練目標，可能會嘗試做瑜珈、一些不同項目的運動，他也會跟好友劉致榮討論訓練計畫。