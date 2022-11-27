王可元詮釋跨性別者，有很多情緒很重的內心戲。（公視台語台提供）

王可元在片中回家為阿媽奔喪，全家人陳年舊事再度浮上檯面。（公視台語台提供）

王可元在片中勇敢戴假髮回家奔喪，再度面對一直無法接受他性向的父親。（公視台語台提供）

公視台語台「台語有影」系列全新感人電影《阿媽》，猶如《丹麥女孩》加上《父後七日》，王可元片中詮釋跨性別者國倫，返家奔喪一趟，面臨陳年舊事全部搬上檯面。拍攝前他找了跨性別的朋友幫他化妝、戴假髮、試女裝、做美甲、除手毛、雷射鬍渣，王淨收到他的照片狂讚「漂亮女生」，他也鼓勵跨性別朋友：「你開心就好，你做你自己，你自在，你就會漂亮！」

談及片中跨性別角色國倫，導演吳旻炫坦言：「這個角色大致上是自己個性的延伸，因為想增加戲劇衝突，才加入了跨性別的設定，一個男生穿女生衣服回去送阿媽，這根本就是要回去吵架的。」他也想支持多元性別，「因為身體是自己的，自己最清楚知道自己是怎樣的一個人，不是由什麼人控制的。」而跨性別似乎比其他多元性別的人在家庭、社會更難立足，所以想利用這樣的議題，來讓大家更關注身邊跨性別的人們。

導演吳旻炫透露，王可元當初試鏡國倫的角色時，真的買了一件女裝來試鏡，也做足了角色的功課，「他一邊跟我聊角色的內在外，也提起他跟父親的關係也跟劇本一樣，彼此相愛，但彼此卻都不把愛說出口。」兩人也很快達成共識，就是不希望用嗲的聲音去演戲。導演認為很多跨性別者他們也是用自己原本的聲音在呈現自己，例如唐鳳，就是一個很明確的指標性人物。

為了詮釋跨性別角色，王可元下足功夫，還沒定裝時就找了跨性別的朋友幫他化妝、戴假髮、試女裝等，還不斷傳照片與導演討論。導演吳旻炫坦言：「當下我真的有被他的美貌給震撼到。甚至在第一次定裝戴假髮時，在某個角度我還偷偷跟場記說，真的好像個女生。」

王可元更主動提議想去做美甲、除手毛、雷射鬍渣等，希望更貼近國倫這個女孩，導演吳旻炫相當感動：「因為他真的肯為這個角色下功夫！」王可元透露：「他們對於身體上的毛髮是相對比較介意的，除毛有點像是儀式感。其實除毛是很痛的，但對他們來說，皮肉上的痛都沒有心裡面還要痛，很多實際上的痛都不是太大的問題。」

另一方面，王可元深知男性的骨架沒有辦法靠任何方式改變，因此他把目光放在可以控制的身形，「我認為體態一定要調整，所以肌肉一定要消掉。」他也在一些細節作出調整，不僅把較為男性特徵的手藏在衣服裡，也會在哭戲時盡量掩飾難過的樣子，「他的內心經歷過我們沒辦法理解的事情，很多時候會希望給大家看見剛強的一面，哭的時候不太想讓人看到，頭會低低的，因為他不想示弱，不想被看到他很脆弱的樣子。」

對於自己的跨性別的造型，王可元笑認「真的蠻漂亮的」。他還把照片分享給朋友，王淨誇讚：「你真是個漂亮女生！」他笑說：「不知道是真心誠意？還是朋友濾鏡？無論如何，這個時代的朋友對很多事情、想法都是很開放的，大多朋友會覺得你開心就好，你做你自己，你自在，你就會漂亮。」

《阿媽》描述離家工作的國倫，男兒身卻有女人心，因阿媽意外車禍，讓他回家奔喪，再次面對始終無法認同自己性向的父親。原本他打算盡完孫子的義務做完喪事就好，卻沒料到多個未爆彈一一爆發，死要錢的二姑回來了，又得知撞死阿媽的人就是他的初戀情人，頭七這天全家人在靈堂前大打出手，陳年舊事全部搬上檯面。家族喪禮有時像人情試煉場，所有祕密等待掀鍋示現。

《阿媽》12月3日晚間9點於公視台語台14台首播、公視＋同步上架。