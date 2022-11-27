AKIRA與多位知名好萊塢影星同台。（LDH提供）

國民姊夫AKIRA最近都在日本拼事業，一路忙到年底，先是擔任日本年末漫畫盛會「TOKYO COMIC CON 2022（東京動漫展）」活動大使，寫真集《EXISTENCE 實存》也蓄勢待發，而子團「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」的巡迴也將準備起跑，他表示「絕對不會辜負大家的期望」。

因為疫情影響，「TOKYO COMIC CON」暌違3年終於再度舉行，AKIRA與多位知名好萊塢影星同台，一字排開橫跨《復仇者聯盟》、《X戰警》、《星際大戰》、《回到未來》、《怪奇物語》、《魔戒》等作品，身為活動大使的AKIRA強調：「今年的主題是『CONNECT』，希望全球娛樂市場都能慢慢找回這幾年因為疫情所失去的」，最高興的莫過於這個活動能夠完全復活，興奮表示自己可以跟這些演員同台更是有如美夢成真。

除了參與「TOKYO COMIC CON」，AKIRA的寫真集《EXISTENCE 實存》也將於12月20日在日本發行，這次邀請到曾與高倉健、松田優作、山下達郎、矢澤永吉等巨星合作過的日本知名攝影大師「長濱治」操刀，內容無論是日常、工作甚至展現令人稱羨的完美曲線，，AKIRA希望能透過這本寫真集表現出作為一個人的「魂」與「塊」。

此外，AKIRA同時積極準備著許多演出活動，除了放浪兄弟年底的演唱會，子團「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」暌違5年的日本全國巡迴演唱會，將從明年2月10日起在廣島揭開序幕，一路唱到六月初，他強調絕對不會辜負大家的期待，也感謝大家的漫長等待，至於台灣粉絲在這段期間有沒有機會可以看到AKIRA的相關活動，或許可以拭目以待。