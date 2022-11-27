台中市忠孝路長老教會承辦「大人讀冊吧！銀向學習計畫」，26日舉辦「歌仔戲，說人生」成果發表會，學員粉墨登場。（陳淑芬攝）

台中市忠孝路長老教會承辦「大人讀冊吧！銀向學習計畫」，26日舉辦「歌仔戲，說人生」成果發表會，學員粉墨登場。（陳淑芬攝）

台中市忠孝路長老教會承辦「大人讀冊吧！銀向學習計畫」，26日舉辦「歌仔戲，說人生」成果發表會，學員粉墨登場。（陳淑芬攝）

26名平均年齡63歲的素人長輩經3個月學習訓練，昨天粉墨登場演出「歌仔戲，說人生」，吸引親友及同好等300多人觀賞，小孫子來看戲，大呼「阿嬤真厲害」。台中市社會局長彭懷真到場觀賞表示，結合長青學苑、關懷據點及銀向學習，讓「活耀老化」政策呈現更多樣面貌，不但阿公阿嬤秀活力，並帶領下一代了解傳統戲劇文化。

台中市忠孝路長老教會承辦台中市社會局「大人讀冊吧！銀向學習計畫」，26日下午舉辦「歌仔戲，說人生」成果發表會，台中市社會局長彭懷真、振興里長劉作文、新庄里長洪宗毅、樂成里長曾仁杰等人到場觀賞，並吸引近300名親友來看戲，學員們從服裝、化妝、身段及唱腔等華麗繽紛、架勢十足，獲全場喝采。

彭懷真表示，「銀向學習」計畫是台中市府長青學苑的進階版，以更豐富活潑的方式呈現本土文化的面貌，對社會是很好的啟發，結合長青學苑、關懷據點及銀向學習，讓台中市推動「活耀老化」政策有更豐富、多元的面貌，並透過戲劇幫助下一代更了解本土文化。

忠孝路教會牧師莊頌偉表示，很樂意讓教會成為關懷長輩場域，看見長輩充滿活力的學習及演出，展現新活力。

吳姓女學員是退休國中老師，她表示，因想重溫幼時看戲回憶而加入學戲，雖花甲之年記憶力衰退，學習台詞、動作及走位等都是考驗，但讓她體悟到要更努力開拓人生下半場。她強調，學員們都很樂意以公益巡迴演出，為政府宣傳政令、推廣據點活動。

學員徐珮珊則表示，歌仔戲唱腔、裝扮都很吸引人，她在課程中認識很多同好好友，讓她再次學習團體合作的重要。

學員程月惠昨說，指導老師僅用2個月將素人訓練成職人，感謝老師帶領學員華麗登場。學員陳建興則說，隔行如隔山，夥伴們先倒空自己，才能裝滿戲劇精華，實屬不易，他大讚歌仔戲「3好」分別是「好唱、好聽、好年輕」，值得再深入研究。