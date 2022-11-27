九合一選舉26日落幕，桃園市環保局為儘速恢復乾淨的市容環境，今早動員約450名人力、出動約155部車組至各區的重要道路巡查，清除大街小巷內各競選團隊留下的旗幟與廣告布條。環保局指出，依規定各候選人應自行清除競選廣告物，若限期未清除將視為廢棄物，逕行拆除，截至下午2點總共拆除4萬件。

環保局表示，選舉結束後，街道上仍留有許多候選人的競選看板、旗幟等，為此今天便派出450名人力、出動約155部車組展開全市各區的重要道路巡查，截至27日下午2時止，總計拆除4萬件競選廣告物，已完成全市各區重要道路選舉宣傳旗幟和廣告物的清除工作，如有零星漏網、尚未拆除的競選廣告物，呼籲民眾發可通報市府前往拆除。

環保局長呂理德說，各選舉團隊應於投票當日自行清除競選廣告物，如在限期內未清除即視為廢棄物，將逕行拆除。至於拆除後的廢棄競選廣告物，例如塑膠pp板具有可再利用特性，將全數回收後交由後端處理廠再製為再生塑膠原料，落實資源再利用與源頭減量。

環保局表示，為讓市容儘速恢復乾淨，市府環境清潔稽查大隊12區中隊今天出勤有加派人力及機具，以迅速拆除競選廣告物。另也提醒市民，若發現有競選廣告未拆除，可以撥打1999市民專線通報環保局各區中隊，將會儘速派員清除。此外呼籲候選人團隊或地主，將設置在私人場域設施的競選廣告物拆除，共同恢復市容整潔。