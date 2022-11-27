台東縣長由饒慶鈴（中）連任，她更從4年前的史上最弱候選人蛻變成最強催票機。（蔡旻妤攝）

民進黨籍台東市長候選人洪宗楷（中）與連任的縣議員黃治維（右），洪宗楷在市區得票率比同黨縣長候選人劉櫂豪（左）更高。（蔡旻妤攝）

民進黨視台東為艱困選區，持續在台東苦心耕耘。（蔡旻妤攝）

台東縣長如預期由饒慶鈴輕鬆連任，但備受關注的台東市長，地方選前評估藍營陳銘風、綠營洪宗楷五五波，最後由陳銘風以5000餘票戰勝。台東縣市長仍是一片藍天，4年前「史上最弱」的饒慶鈴輔選成功，蛻變為最強催票機；反觀民進黨縣長候選人劉櫂豪台東市得票比洪宗楷少，民進黨應思考如何爭取地方認同。

台東縣長之戰，在投票率低，饒慶鈴得票數雖比上屆少近2000票，仍大贏對手劉櫂豪2萬7000餘票，台東市饒獲得2萬9882票、贏劉近1萬票。饒強力輔選，帶動陳銘風獲2萬8282票，顯示饒慶鈴已從4年前「史上最弱候選人」化身為「最強催票機」。

台東市長一役，敗選的洪宗楷獲得2萬2464票，比劉櫂豪在台東市高出2200多票。洪宗楷4年前首度挑戰市長失利，後至行政院東部聯合服務中心分別任職副執行長與執行長。

洪宗楷4年來，透過中央資源參與東部服務，累積人脈與實力，他形象清新、身段柔軟，競選總部總幹事請來前台東市長賴坤成，多次陪同深入基層掃街，受到歡迎，地方選前評估藍綠選情五五波。

陳銘風是在地台東人、長期深耕地方，但選戰開打後，選情僅止於走平，國民黨祕書長、前台東縣長黃健庭特別在選前1個月回到台東替陳站台，並請饒慶鈴、縣黨部主委吳秀華務必全力支持；而中廣董事長趙少康、前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜等藍營大咖皆遠赴台東替他加油，力求讓台東縣市維持藍天。

饒、吳兩人選前不僅多次陪同陳銘風掃街拜票，陸戰、空戰也常見饒慶鈴大力替陳輔選，當抽籤號次兩人同抽到2號，饒慶鈴脫口第1句話就是「太好了，跟陳銘風同樣2號，縣市齊勝選」，果然不負眾望，成功將陳銘風送進台東市公所。

市長之役洪宗楷雖輸了5000餘票，選票顯示他已經獲不少市民認同，他和民進黨二連霸縣議員黃治維，及新任縣議員、縣黨部主委簡維國，可望世代交替成為民進黨台東新一代接班人，顯示綠營下一步應著重培育新血，以獲更多民眾認可。