花蓮縣第三選區林姓縣議員候選人的父親，在選前2天發送選區選民1000元，請求支持自己的孩子，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，檢方訊後聲請羈押遭駁回後即提起抗告，經花蓮高分院撤銷原裁定，花蓮地院最後裁定林父具保20萬元，且不得直接或間接與證人或其配偶、家屬等實施恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤等行為。

檢方表示，林男的孩子投入第三選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）議員選舉，他在選前2天，親自或透過共犯，以每票現金1000元的對價，向選區內有投票權的選民請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。

檢察官卓浚民24日指揮吉安警分局通知林男及可疑受賄民眾等8人到案並執行搜索，同時扣押相關證據及不法所得，檢方訊後認為，林男涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向花蓮地院聲請羈押禁見。

不過花蓮地院26日裁定駁回，檢方立即提起即時抗告，經花蓮高分院撤銷原裁定後，花蓮地院27日重新再審，認為林男犯罪嫌疑重大，有羈押原因，但無羈押必要，最後裁定諭知具保20萬元，且不得直接或間接與證人或其配偶、家屬等實施恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為。

花蓮地檢署表示，雖然選舉已結束，不過檢警調仍持續查緝買票賄選，民眾如發現有賄選情事，歡迎提出檢舉。