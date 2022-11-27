今年颱風並未幫台南帶來足夠降雨，南台灣已進入枯水期，曾文與烏山頭水庫水位偏低，蓄水僅3成5較歷年平均少，台南市規畫擴大運用回收水抗旱，南水局表喊話，民生與產業用水可穩定供應至明年2月底。

南部地區今年2期稻作已完成供灌，12月中下旬將再依水情檢討明年的1期稻作供灌。南水局表示，持續以川流水為優先灌溉用水，不足再由水庫補充，落實水庫出水管控，調度區域間的水資源，維持主要水庫蓄水量。

台南市今年幾乎未逢颱風雨進帳，就面臨枯水期，截至26日為止，曾文與烏山頭水庫合計蓄水量為2億700萬立方公尺，較歷年同期減少2億1371萬立方公尺，是約近50年來第8低的蓄水量。

台南市水利局表示，台南水情燈號仍為「提醒」的綠燈，因主要水庫水量偏低又進入枯水期，日前先召開抗旱會議，規畫擴大運用回收水。

台南市共有7座水資源中心（安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康）可提供回收水，10月份每天取用回收水約3500噸，11月再增為4200噸，用於洗街車用水、公園及道路分隔島矮灌澆灌、公共工程工地灑水抑制揚塵、機關廳舍園區清潔澆灌，以節省自來水用量。

另外啟用台南市19口抗旱水井，每天共可供應3萬噸符合工業用次級用水。台南市各處再生水廠供應量持續增加，預估2024年每日將可供應達6.3萬噸再生水，滿足產業需求，提升水資源的循環利用。

南水局表示，綜合評估目前水情條件，台南市民生及產業用水可穩定供應至明年2月底。