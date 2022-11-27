新北市長侯友宜高票連任，選後第一天行程除上午視察安坑輕軌，下午也參加新北市教育局舉辦「學習型城市耶誕趴」，他表示，新北市府已設置「終身學習學習型城市推展委員會」，他宣布將結合產官學民資源推動「學習型城市」，爭取教育部認證，讓新北成為安居樂業的永續城市。

新北市教育局27日在市民廣場舉辦「學習型城市耶誕趴」，展現新北市學習型城市計畫及各局處推動終身學習成果，包括4大學習城市主題闖關、11類終身學習機構展攤及多元藝術展演等。

侯友宜今天出席開幕式，與學習型城市協力單位代表共同進行啟動儀式，宣示產官學民合作推動學習型城市，並與樂齡中心長者一同進行腦適能競賽，鼓勵長者越學越健康。

侯友宜指出，新北市推動終身學習成效優異，是全國唯一連續7年榮獲教育部社區大學及樂齡學習評鑑雙特優縣市，各局處開辦豐富終身學習資源，共計450所終身學習機構及120間藝文場館，提供各族群多元學習管道。

侯友宜表示，今年起更設置「終身學習學習型城市推展委員會」，結合產官學民資源推動學習型城市，前四年推動安居樂業各項建設措施，後四年要讓市民運用終身學習，都具有安居樂業的能力，也分享社區成功的經驗，才能真正讓新北市成為安居樂業的永續城市，「希望大家一起學習，讓新北市更好！」

教育局長張明文指出，學習型城市的推動，是需要動員公私部門資源，針對城市願景及問題，透過市民終身學習，帶動社區學習，以解決在地問題，實現城市永續發展。

新北市學習型城市計畫呼應「安居樂業」市政願景，以「智慧、韌性、健康、宜居」城市及SDGs為主題，除結合各終身學習機構推動相關課程外，以淡水、汐止、土城、三重、蘆洲5區作為先行示範區，以區為單位整合公所、大學、產業及民間團體協力推動20項以上計畫，將逐年擴展示範區域，預計2025年年爭取教育部學習型城市認證。

教育局也說，各區學習計畫扣合在地問題及民眾需求，如淡水區「後疫情淡水商圈的重生」計畫，由淡江大學與商圈觀光協會合作，帶領商家學習數位轉型及故事行銷，培養線上商城行銷能力；土城區開辦「家庭安全無憂慮」計畫，針對該區高樓大廈林立，邀請義勇消防隊教居民進行防火、防震及自救的技能。

淡水區台北yes民宿業者郭力恆先生表示，商圈課程包含社群經營、商品拍攝、行動支付及直播演練等，讓他學習到自媒體經營及觸及率分析，覺得是數位時代必須具備的技能。而參與土城區防災課程的吳世欽先生表示，疫情的突然來襲，讓人體會自救與救人的重要，很高興學習到CPR等技巧，希望透過學習，增加生活的安全。