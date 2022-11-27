吳念軒與夏朧擔任手搖飲店一日店長。（陳俊吉攝）

吳念軒與夏朧在衛視中文台、中視《仙女姐姐來我家》中大談「人仙戀」，閃瞎不少粉絲，兩人27日擔任手搖飲店一日店長，現場製作珍珠奶茶感謝粉絲。吳念軒被問到日前主持金馬獎紅毯主持後，出現不少負面批評，他坦言自己都是看新聞，沒有特別回去看網友評論。未來再受邀主持還會答應嗎？吳念軒笑說：「我比較希望是以入圍者身分參加典禮啦！」

吳念軒在紅毯上訪問本屆金馬影帝黃秋生時，因提到對方經典角色《古惑仔》中的「大飛哥」時，卻遭對方回「ㄉㄧㄤ」，讓現場氣氛一陣尷尬，吳念軒坦言當下以為自己記錯了，沒想到是因為黃秋生對於該角色非常反感，「那在大家心中是經典角色，我才這樣稱呼。他在台上跟我互動時都笑笑的講，沒有在ㄉㄧㄤ我，不要這樣想人家啦」。

吳念軒擔任手搖飲店一日店長。（陳俊吉攝）

主持金馬紅毯留負評是否留下陰影？他說不會啦，但直言自己當天在介紹完車子後就已全身濕透，當時回到舞台中間的時候緊張到快哭了，「我最後看到張震哥還有廖克發導演才穩定下來，看到導演想到過去一起合作過的畫面，所以我當下才卡詞講不出話，就趕緊看一下手卡才回穩」。是否想要再挑戰主持？他說每階段都想挑戰不同、沒試過的，包括主持金馬獎星光大道、這部戲題材也沒試過，至於典禮主持？他驚嚇地說：「太可怕了！」

吳念軒與夏朧擔任手搖飲店一日店長。（陳俊吉攝）

夏朧也透露，當時吳念軒接下金馬紅毯主持棒後，邊拍戲還要編背主持腳本，「他邊排練還要邊看金馬的東西，那時候可以感受到他的壓力很大，當時殺青酒是在金馬獎前兩天，大家都在聊天，他都還在背金馬獎的腳本，不敢喝酒，還提早回家，真的很辛苦。我都一直勸他要放鬆。」

夏朧擔任手搖飲店一日店長。（陳俊吉攝）

吳念軒與夏朧在劇中大談「人仙戀」，在愛情路上經歷種種困難，最後修成正果，吳念軒與夏朧唯一的一場滾床戲，卻差點變成BL劇。原來拍攝時兩人情意綿綿的對看，接下來蓋上棉被進行新郎、新娘的洞房儀式，動作激烈讓人看來血脈賁張，但實際上當時夏朧並沒有在棉被裡。夏朧爆料說那場戲因為她要趕拍下一場戲，所以棉被裡的根本不是她，她與吳念軒劇中唯一一場床戲自己卻不在場，讓她可惜地說：「有點失落！最激烈的一場我不在，好失望！」

吳念軒解釋，當時他特地挑了一個跟夏朧身形相似，外表白白淨淨的男性工作人員，兩人蓋上棉被後他一時玩心大起，先在對方耳朵吹氣，對方覺得不舒服又不能叫出聲音，竟然反擊咬他、搔他癢，兩人在棉被裡玩得很開心，還總共拍了3次。吳念軒笑說自己拍到有點小鹿亂撞，被笑說差點變成BL劇。

中法混血的夏朧也藉此紮紮實實地體驗了台灣傳統嫁娶習俗，從丟扇子、過火盆到奉茶等等。她坦言沒想到台灣結婚流程如此繁瑣，「台灣婚禮跟西方不一樣，雖然有共同點，但不一樣，我在過程中覺得這些流程都是為了家人，不是為了自己或對方，我們是拍戲可以重來，但如果真實發生，可能無法NG，這不是兩個人的事，是兩家人的事」。未來是否會登記結婚就好嗎？夏朧笑說也是可以，但自己對於結婚並沒有什麼幻想。

吳念軒則說，看到夏朧跪別家人的時候很感動：「其實那天我很想睡覺，之前已經走了很多流程了，但看到跪別那幕還是很感人。」至於自己婚禮會這麼複雜嗎？吳念軒笑說：「結婚真的不是為了自己，是兩家人的事，可能要尊重雙方家庭，我覺得可以簡化流程，但跪別這個東西，應該還是要保留。」