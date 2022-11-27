有著「最正主播」封號的蔡尚樺，不只演藝表現亮眼，還有精準的投資眼光，感情方面則有穩交10年的男友，前年她才砸下1400萬買入一間小套房，才過3年，今年芳齡僅33歲的她再換新屋，然而在這過後，她自曝「看待金錢的方式變得很特別」，還無意產生了「逆反心理」，只要跟新家有關就會狂買，導致她今(27日)接到單據後，只能搖頭安慰自己「錢只是變成喜歡的樣子」。

蔡尚樺27日在臉書發文透露，以往朋友約她去住高檔飯店三天兩夜都會答應，然而最近買了新房子，她常會忍痛告知對方：「我不去這趟又可以省一台空氣清淨機了」、「先不跟你們出國玩，又多一筆裝潢費了」。蔡尚樺說道，現在她的計價單位已自動切為家具家電，感到很莫名其妙，還附上哭笑不得的符號。

蔡尚樺自曝，她原以為買房後能不再做無謂的開銷，殊不知產生了逆反心理：「只要跟新家有關的一切都會毫不手軟」，而且每當糾結時，內心就有股邪惡力量慫恿：「這麼貴的房子都砸下去了，怎麼能不好好布置它呢？」，結果一接到單據後，她小抽一口涼氣，只能設法催眠自己：「錢錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子，而且都還在家裡喔」。

貼文一出後，網友紛紛祝賀她換新家，「年紀輕輕的就有能力買房，真的好厲害喔！」、「又買房？好羡慕」、「歡迎加入房貸少年團」，也有網友笑虧花辛苦賺來的錢有何不可：「真的！錢只會變成自己喜歡的東西」、「就有理由省下餐費減肥了」、「錢錢沒有不見，這句話真好用」，還有網友猜測，她的購屋之舉是在添購婚房：「開始布置房子，可能好事近了，要記得第一時間告訴粉絲們喔！」