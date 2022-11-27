日本德仁天皇的血液檢查PSA值異常、「令人擔憂」，27日赴醫院進行切片檢查。

日本德仁天皇因為先前的血液檢查結果異常、出現令人「有些擔憂」的數據，因此於今（27）日上午前往醫院進行攝護腺切片檢查。

綜合日本放送協會（NHK）、《每日新聞》、《產經新聞》報導，62歲的日本德仁天皇今日上午9時前搭車離開皇居、前往醫院進行攝護腺切片檢查，日本媒體拍到他搖下車窗與民眾點頭示意。

日本宮內廳10月指出，德仁血液檢查中的PSA值（攝護腺特異性抗原）出現了「令人有些擔心的趨勢」，比正常值略高，因此安排德仁於本月6日赴東京大學醫學部附屬醫院進行攝護腺核磁共振造影（MRI）檢查，後續結果顯示除了有攝護腺肥大狀況外，整體結果良好，不過宮內廳仍表示必須透過攝護腺切片進行更詳細檢查，以及採取更多預防措施。

宮內廳後續將公布檢體檢查結果。

官員表示，德仁目前並未出現任何症狀，生活作息一切如常。