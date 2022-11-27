一名李姓男子去年騎車至彰化某間超商外頭，向店內喊話要購買香菸與咖啡，要求店員協助將商品拿到外面，未料李男竟趁付錢時，對店員襲胸，嚇得店員報警處理。案經上訴，台中高分院撤銷原判決，依犯性騷擾罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

判決書指出，李姓男子2021年10月6日上午8時許，騎乘機車至彰化某間超商門外，因腳不方便行走，遂向店員表示要購買香菸及咖啡，並請店員協助將香菸及咖啡拿至超商外，店員A女聞言便將香菸及咖啡拿至超商外。

當時，A女看見李男手握現金，便伸手要接住，未料李男卻趁著交付現金之際，把手伸向A女的胸部並觸摸1次，嚇得A女連連後退，現金也掉落地面，A女連忙撿起貨款後返回超商內報警，全案才曝光。

李男接受偵訊時，坦承有到該處超商購買香菸與咖啡，但否認做出性騷擾行為，稱當時咖啡很燙，他又拿著香菸，根本沒有手可以做其他動作，認為自己沒有碰到A女的胸部。

彰化地院審理時，法院勘驗監視器，認為李男的確觸摸A女胸部，依犯性騷擾罪，判4月徒刑，得易科罰金12萬元。案經上訴，台中高分院重新勘驗證據，考量李男僅是輕輕觸摸A女，且A女在開庭時也表示，僅是希望李男誠心道歉，並沒有要求什麼等，故撤銷原判，改判拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。