近日，汪小菲一連在微博上更新數篇貼文，隔空開罵大S，更爆出諸多猛料，讓網路上討論不斷，話題持續延燒。對此，親子部落客「德州媽媽沒有崩潰」在臉書上曬出長篇分析文，點出汪小菲深埋心中的「厭女」因子，引發網友熱議。

德州媽媽沒有崩潰在臉書上更新一篇貼文，指出汪小菲有著「厭女」情節，並提到可從三個事件中看出。其一，她點出汪自己開飯店，不會有床墊潔癖，之所以提具俊曄不換床墊，目的在暗示他「吃軟飯」，同時激起大家對於私密房事的臆想，這就是在進行一場「蕩婦羞辱。」

其二，幾個月前他就有發文說大S違法用藥，精神出現狀況都是他在搶救，發文後刪除、道歉、還說這是他人生做過最後悔的事，現在也是以相同手法攻擊小S，試圖「抹瘋」她們，「抹瘋」是歷史上對女性的慣用汙名化手段，看看陳寶蓮、藍潔瑛、吳綺莉等等，明明是男方做錯事，卻是女方被貼上了「瘋女人」、「瘋婆子」等標籤。因為現今社會上有個怪象，那就是「只要說你精神不正常，就可以肆無忌憚的批鬥你。」其三，小S的老公如果確實有出軌，那過錯方也並非小S。這件事被汪拿來當成是攻擊小S的點，是因為在他的修辱人的邏輯中，不論是「妳能忍他妳真是糟糕」抑或是「變成這樣妳也要檢討」都充滿了對女性的蔑視思想。

最後，德州媽媽沒有崩潰指出透過這個事件，還可以看出廣大的厭女群眾們普遍把前妻再婚說成是「老婆被人睡。」這也一樣是父權的「佔地盤思維」在作怪。她提到「前妻跟老婆完全不一樣好嗎，不要偷換概念，還有離婚後迅速閃婚怎麼了，這件事連劈腿的道德瑕疵都沒有，是覺得離了婚還需要為前夫 精神守寡嗎？」

貼文一經PO出，在網路上引發廣大回響，至今已累計2萬人按讚分享，還有多達400多條留言。網友們表示：「這篇不分享怎麼可以！請讓我分享」、「離婚不是守寡。可悲的是太多男人雖然離婚前一點也不浪漫，對前妻卻還懷著古代貞節牌坊，陪葬延伸的幻想」、「一早起來就看到這篇幫大家盤順邏輯真是有種通鼻通便的暢快吶」、「真的是一針見血的解說耶。」