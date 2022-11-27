沒選上還被打! 新北板橋里長落選人 遭3惡煞亂棒毆打!│中視新聞 20221127

新北市板橋區青翠里本次里長選舉有2位候選人，昨（27日）晚落選的楊姓候選人在競選服務處遭3名歹徒持棍棒毆打，警方逮捕嫌犯到案。根據資料，今天凌晨連任林姓里長的服務處又遭人丟雞蛋、毀損競選旗幟，警方也迅速到場逮捕4名嫌犯，其中帶頭的竟是本次落選的無黨籍新北市議員候選人顏姓男子，顏男聲稱林姓里長曾抹黑他是黑道、統促黨，昨晚酒後積憤難消，才到服務處洩憤。

林姓里長表示，昨晚開完票確認連任，在服務處接受里民道賀後，便拉下鐵門進屋休息，凌晨0時許突然聽到門外一陣嘈雜，他透過監視器看見門外有4、5人朝服務處丟雞蛋、拔競選旗幟及推倒盆栽，於是立即向警方報案。

海山警分局獲報立即派員到場，在附近逮捕顏姓男子等3人2女，顏男在內4人坦承動手，顏男的女友則是在場勸阻。

顏男供稱，上屆他母親和林姓里長一起競選青翠里長，當時林男就抹黑他是黑道、是統促黨，但他始終隱忍不發，昨天開完票後與友人在競選服務處內喝酒聊天，席間得知友人青翠里另位楊姓里長候選人遭人毆打，他知道楊男與林姓里長長久不合，加上想起林姓里長過去曾抹黑他，一時氣憤難平，遂帶1袋雞蛋到林姓里長服務處洩憤。

與顏男同行的2男1女供稱，本來是想制止顏男，但聽顏男說被林姓里長抹黑，一時情緒激動就跟著動手，出手損毀競選旗幟和推倒盆栽。

偵訊後，警方以毀損、恐嚇罪嫌將顏男等4人移送偵辦。

板橋青翠里長服務處被砸，落選議員候選人涉案被捕。