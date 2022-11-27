搭「台灣好行-台中時尚城中城線」，走訪台中百年書局，是家結合選物、講座、展覽等複合型書局。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市第一條觀光公車「台灣好行-台中時尚城中城線」！觀光旅遊局長韓育琪說，沿途經過台中最精華且古今並蓄觀光廊帶，有許多古蹟如帝國製糖廠、台中州廳與訴說城市文化軌跡的文學建築中央書局、瑞成書局及著名美食、商圈景點等，滿足不同遊客的旅遊需求。

韓育琪說，搭乘台中時尚城中城線在台中州廳站下車後，沿市府路步行約5到10分鐘至台灣大道一段，即可抵達台中近百年具歷史價值的「中央書局」；中央書局曾是日治時代最大、最豐富的漢語書店，經過繁榮、熄燈，又再次重新改造規畫後，成為一家結合選物、講座、展覽等複合型書局。

韓育琪指出，走進書局內保留些許歷史原貌，搭配復古圓曲門窗及書櫃，舒適、寬敞設計使人不會有壓迫感，一樓為台灣及台中在地書籍、工藝品販售；二樓為生活風格相關書籍及餐飲。逛完書局，可到附近太陽餅博物館，品嚐手工製作的太陽餅或是親自DIY體驗，並認識太陽餅的歷史脈絡。

韓育琪表示，離台中公園(雙十路)站不遠，歷經時代淬鍊，散發獨特風華的百年老店「瑞成書局」，1912年迄今秉持著品質誠信，推廣漢文化及滿滿濃濃人情味服務；從第一代傳承迄今第四代，雖經歷過祝融、搬遷仍堅持屹立不搖，目前並著重於歷史人文、宗教、心靈探討等書籍，豐富每位旅人的身心靈。

觀旅局強調，「台灣好行-台中時尚城中城線」其中3台車輛內部也換上新裝，分別以台中老舊機關宿舍活化的審計新村、歷久不衰的科博館恐龍及動物、台中必比登美食為主題，帶領旅客遊玩帝國製糖廠、草悟道、綠柳川水岸廊道等吃好玩的地方，提供旅客新奇的搭乘體驗。