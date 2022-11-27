有「最強奶媽」封號的網紅Vivian謝薇安擁有165公分身高、清秀亮眼五官和傲人的F級胸圍，2019年在IG分享踩踏步機、跳繩影片一夕爆紅，粉絲人數高達497萬，僅次亞洲天王周杰倫。日前她卻與前經紀公司鬧出糾紛，該公司日前指控她違約私接色情、博弈代言跟廣告，提告要她賠償共149萬餘元，謝薇安反指簽約後10個月間，只領到2萬3500元酬勞。台北地院認為經紀公司對於違約等爭議舉證不足，判謝薇安免賠。

謝薇安去年與羽化娛樂公司簽下3年的經紀約，卻被經紀公司依合約指稱，若她私接代言，公司有權分潤30%，但因她遲未如實報告私接哪些演藝活動，公司無從核實計算分潤，僅以她另行接洽直播的報酬收入推估，公司可分潤金額為42萬元，加上違約金100萬元、公司幫她找人拍攝剪輯並上傳YouTube「叫我謝薇安」頻道的20支個人影片費用，共計149萬餘元。

判決書中，謝薇安陳述經紀公司同意她可以發文幫忙朋友，不用收取分潤，也不會干涉她經營 twitter等社交平台，她表示自簽約以來只收到雙方簽約前合作案的報酬2萬3500元，而合作廠商提供的產品，也被經紀公司私吞。審理後，法官認為網紅與廠商的對價關係可能是金錢、產品或是服務當作報酬，要看當時雙方的協議如何，雖然謝薇安雖然私接代言、廣告，但經紀公司舉證她的金錢報酬，因此也無法要求分潤。

另外，合約雖規定終止合約須經過經紀公司同意，否則謝薇安要賠償以1年100萬元計算的違約金，但法官認為簽約的基礎是因為雙方有信賴關係，若已經無法信賴彼此，那麼雙方隨時可以終止契約，況且公司也無法證明若謝薇安因終止合約而造成公司損害，因此將懲罰性違約金應酌減至0元，其他費用則是因為法官認為該公司無法證明她的所得，因此判謝薇安不須賠償。