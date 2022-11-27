張峻在議會與議員同仁相處佳，強力監督自稱「並非乖乖牌議長」。（張峻提供）

花蓮縣議會選出33席議員，國民黨拿下18席過半，緊接著議長改選，現任議長張峻票數衝高爭取連任，不過他自認非「乖乖牌議長」，與縣府關係緊張，這次參選提名也因排黑與國民黨部正面衝突，但他展現人脈和實力，張峻說他將爭取黨中央同意，展現勢在必得的決心。後續如何，尚待觀察。

這次縣議員選舉由於參選爆炸，格外激烈，33席議員席次，國民黨拿下18席、民進黨3席，民眾黨1席，無黨籍有11席，其中13人是新面孔，議會有年輕化趨勢。議長張峻在第3選區票數衝第1高票，獲5761票，他早表態再次問鼎議長寶座。

不過，張峻在黨內登記參選時遭「排黑」，經爭取獲中央同意報備，以無黨籍參選。他對此相當不滿與黨部正面衝突，也與立委傅崐萁交惡，痛批排除異己；因議會審查徵收礦石稅，與縣府產生衝突，另選前因多位議員對縣府連年編列大筆宗教預算表達異見，在張峻主持議事下，大筆刪除2000多萬元宗教預算，府會關係決裂。

除了張峻展現勢在必得的決心，目前尚無「第二組」人馬出現，另一方面，回鍋參選議員的花蓮市長魏嘉賢，也在花蓮市選區衝上最高票，展現「魏家班」政治實力，是否搭檔參選，尚不得而知。

國民黨部主委張逸華受訪表示，有關議長競選，將先徵詢黨籍議員意願，議會國民黨團也會有決策，必須符合黨內的提名相關規定。他說，也就是正副議長提名要報送黨中央，應該是要「主觀的黨員有意願，並符合客觀黨紀跟國法」，黨部才會提出適當人選。

不過，張峻獲知縣黨部要徵詢議員意願，他回應，議長是由議員自主投票，會持續爭取各議員的支持，而議長報黨中央決議，他也會爭取黨中央的同意。