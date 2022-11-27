《我的牙想你》吳岳擎（左）、余晉在聯名主題餐廳開心與劇中道具玩偶合影。（結果娛樂提供）

《我的牙想你》黃瀞怡小薰（左）化身「神助攻姐姐」笑虧吳岳擎談情最像「無尾熊」。（結果娛樂提供）

《我的牙想你》周予天（左）、張豐豪詮釋的「郝畑CP」預告即將撒糖，粉絲苦笑等待新集數「度日如年」。（結果娛樂提供）

被譽為「台腐天花板」都會耽美愛情BL劇《我的牙想你》主演吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪的表現在網路上引起極高討論，雙CP組合人氣急升。兩對CP日前在戲劇聯名餐廳開直播，滿足粉絲各種提問，劇中有著「神助攻姐姐」形象的黃瀞怡（小薰）也到場加入，氣氛十分歡樂，直播尾聲她更為線上粉絲謀福利，指定兩對CP近距離吃麵條、玉米片，讓大家截圖留念，粉絲們頻頻留言叫好。

小薰飾演吳岳擎唯一的姐姐，因故失去雙親，相依為命長大，她收放自如的演技受到網友推崇。對此她表示：「本身就很喜歡照顧人，戲中姐姐很愛弟弟，再加上沒有演過甜寵類型，想看看自己會怎麼飾演寵愛弟弟卻又不溺愛的姐姐。」

余晉向小薰討教，怎麼可以演得如此自然，她說：「把白朗當寵物，他做什麼都愛他！」有養貓的余晉頓時豁然開朗。當大家問到，劇中的吳岳擎像什麼動物？小薰笑答：「無尾熊！喜歡你就巴著你不放。」

現實中是獨子的吳岳擎也樂得多一個姐姐疼愛，兩人首次見面是在拍攝第一天。小薰吐露，如果沒有很熟，要演姐弟怕會很尷尬，但是對戲前，吳岳擎對她說：「姐，我很開心是妳來演我姐姐！因為有妳來，我就有安心的感覺。」讓兩人之後的互動、對戲都很放得開。

直播當天，小薰一到餐廳先跟余晉擁抱打招呼，吳岳擎開玩笑吃味表示：「姐，妳怎麼不是先抱我？我才是妳弟誒！」戲裡戲外都是姐弟情深，吳岳擎也不吝誇獎：「姐姐就是有這樣的魔力，讓我原本很緊張的狀態，變得輕鬆自在。」

《我的牙想你》吳岳擎、余晉詮釋的「安朗CP」不僅演技在線，兩人舉手投足間的小動作經常情不自禁地放閃撒糖，被粉絲暱稱為「擎不自晉」。劇中白朗與晉循安無法前進的關係，讓觀眾看得好心急。最新劇情中，一場超過四分鐘的一鏡到底戲，讓兩人拍攝前都戰戰兢兢做足準備，余晉表示：「我們在中山站的巷弄間走了很長一段路，只要有一個字卡詞，整組人要陪我走回原點重來，壓力其實很大。」

這場一鏡到底是「安朗CP」相當關鍵的爆發戲，吳岳擎自揭不是個擅長面對情緒衝突的人，他表示：「這場戲余晉的難度比較高，他的台詞很多，更難的是，我們要配合一鏡到底的技術層面，以及路上各種突發狀況，大概拍了十次左右。」同樣備受矚目的「郝畑CP」周予天、張豐豪也在直播中預告，兩人將在下一集有更進一步的「肢體接觸」，讓粉絲們苦笑等待新集數又要「度日如年」啦！

結果娛樂與萌番文化合作，推出《我的牙想你》聯名主題餐廳，還原拍攝場景，如白朗房間、白夜朗朗餐酒館、晉循安牙醫診所擺設等。現場更有部分服裝道具展示、劇照牆，並推出角色形象餐點，讓粉絲們沉浸式體驗劇中氛圍。

《我的牙想你》全劇共12集，每集30分鐘。10月14日起每週五晚間8點更新，在LINE TV、CATCHPLAY＋、WeTV同步上線；另將於日本 Rakuten TV、VideoMarket、韓國 Watcha、Rakuten Viki 歐美、GagaOOLala東南亞、WeTV等全球多個地區播出。