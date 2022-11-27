選舉平順落幕，警察維安功不可沒。（警政署提供）

九合一地方公職選舉結合修憲公民複決26日晚間平順結束，警政署27日指出，署長黃明昭全程坐鎮指揮所，督同各警察機關掌握投票秩序，截至開票前共發生涉嫌違反選罷法70件72人，大多是民眾不慎撕毀或攜出選票等選務事故，僅發生零星不服選務及警衛人員執法案件。警政署表示，後續將協同選務機關，嚴密完成選票護送封存等維安工作。

本次選舉候選人多達近2萬人，鑒於以往部分支持者不滿選舉結果偶有動員聚眾，警政署統合各警察機關先期掌握重要治安要點，包含選務機關、司法機關及各候選人競選總部等，預置適當警力、阻隔器材加強防護，預防性強化維安，而今年選後並無聚眾滋擾。

由於選舉期間警察全力投入查賄及維安，警政署指出，對員警及眷屬表達真摯的謝意，將尊重員警意願安排補休，並兼顧轄區治安維護。在休整期間，仍將持續致力打擊詐欺、肅槍、掃黑、緝毒等治安重點不間斷，確保社會治安無假期、執法無空窗。