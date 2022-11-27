國民黨籍宜蘭縣議長張建榮今年未參選，黨內有意問鼎議長的李清林卻意外落馬，無黨籍副議長陳漢鍾呼聲高，被點名的陳漢鍾、民進黨陳文昌等人態度都相當低調，但12月25日的正副議長選舉，勢必引起三方合縱連橫，局勢詭譎難料。

宜蘭縣議會有34席議員，國民黨13席，民進黨11席，無黨籍9席，正神名黨1席，各陣營均未過半，議員也換了將近3分之1，都為議長選情增添變數。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，民進黨席次不夠，必須要與無黨籍議員爭取結盟，要找7名無黨籍議員合作，才可能在正副議長選舉中勝出；而藍軍派誰出馬，也是張建榮說的算數。

張建榮說，議長人選現在是「找嘸人」，現在大家在忙著謝票，要經過協調後再說。

曾當選首位民進黨籍宜蘭縣議長的陳文昌坦言，局勢對民進黨不利，因為國民黨依舊是宜蘭縣的執政黨，這也會影響到議長選舉；至於選不選議長他是「盡量努力、爭取，但機會大家都有，一切交給上帝。」

外界呼聲相當高的陳漢鍾，則直言才剛選完，現在談還言之過早，選議長也是要有人支持，他是無黨籍、沒有政黨奧援，可能會有人討論合作，但局勢尚未明朗，一切都還要再評估。