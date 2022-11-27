在婚戀市場中，顏值高、溫柔風趣的人最吃香，不過有些人就算追求者眾多，卻總是孤家寡人，不是單身王老五就是大齡剩女，讓旁邊的人很替他們的終身大事著急。《搜狐網》運勢專欄就點名天秤、水瓶和巨蟹座，雖然桃花運極佳、異性緣爆棚，但單身率卻出乎意料的高。

▍天秤座

天秤座和善體貼，是不少人感情中的理想型，加上普遍顏值較高又重視形象，所以身邊從來不缺桃花，甚至因為太過友善，經常給異性「天秤是不是喜歡我」的錯覺。不過即便異性緣很好，天秤身邊的爛桃花也不少，尤其能夠一眼動心的對象更是少之又少，畢竟他們嚴以律己，對另一半的標準也不會太低。

▍水瓶座

水瓶座思考問題的方式與常人不同，加上做事特立獨行，個性古靈精怪，神祕色彩濃厚，身邊總是圍繞著不少追求者。不過就算異性緣極佳，水瓶座也不會隨便將就，在還沒找到真正動心的對象以前，他們寧願保持單身，也不輕易投入一段感情。

▍巨蟹座

巨蟹座個性溫柔、善解人意，身邊的桃花不少，但就算他們個性再怎樣隨和，對於愛情卻相當謹慎，甚至有感情潔癖，對方如果無法讓自己一眼動心，或是人品不好、與自己理念不合，巨蟹就會慢慢遠離，完全不給追求者機會。