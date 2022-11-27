台北市政府依「台北市競選廣告物管理自治條例」規定，於投票日16時起拆除競選旗幟及布條等競選廣告物，在限期內所有人若未領回將做為再生家具製作材料。（北市環保局提供／陳薏云台北傳真）

九合一選舉26日順利落幕，台北市政府依「台北市競選廣告物管理自治條例」規定，於投票日16時起即動員各區清潔隊員共計391人次拆除競選旗幟及布條等競選廣告物。總計已拆除10303件，環保局表示，與2018年相比，本次競選廣告物拆除數量少了12875件，顯示北市選舉活動更趨環保。

經統計，台北市競選廣告物數量，市長計318件、市議員計7355件、里長部分則計2630件，總計拆除10303件。其中又以旗幟及布條為大宗，共計8525件，占比82.7％。而2018年選舉物拆除23178件，此次等於減少12875件，減幅高達55.5％，顯示北市選舉活動更趨環保。

環保局表示，候選人的競選旗幟廣告依規定應於投票日22時前自行清除完畢，若未主動清除，為維護選後市容觀瞻及交通安全，環保局即視同廢棄物逕行拆除，拆除競選廣告物秉公正公平原則，優先針對影響交通安全或懸掛於公共設施處進行拆除，以迅速恢復市容，還給市民乾淨整潔的環境。

另為了落實愛惜愛物精神，拆除之競選廣告物在限期內所有人若未領回，競選旗幟、布條、竹桿及塑膠桿將分類拆解，旗幟、布條可用作再生家具的沙發布底或製作環保袋等用途；竹桿、塑膠桿則可用作花圃園藝等環境造景使用，讓資源有效再利用。