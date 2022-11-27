九合一選舉拉下帷幕，第一選區（石門、三芝、淡水、八里）的選情相對寧靜，現任市議員陳偉杰、鄭宇恩以及蔡錦賢毫無意外的繼續蟬聯議員席次，最後一席則由最終成功整合八里派系的國民黨市議員候選人陳家琪當選，成功接棒因健康因素而選擇退休的鄭戴麗香。

由於爭取連任的三位議員皆問政扎實、地方都各有基本盤擁護，導致新推出的新人候選人實在難以撼動，選前地方上就認為是民進黨市議員候選人彭莉惠與陳家琪爭搶最後1個議員席次。

不過雖然彭莉惠有淡水呂家的傾力相助，但在3名現任議員的強勢夾殺下，雖然選前主打綠營選民分票，但最終仍難以撼動議員選情。

而陳家琪選情一度告急，更傳出八里派系擺不平，被新北市長侯友宜列入重點輔選名單，所幸最後靠著積極走訪地方拜票，成功拉起尾盤，光是八里的得票數就超過8000票，成功接收鄭戴麗香的票源，最終擠下彭莉惠得以順利接棒進入議會。