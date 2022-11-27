民進黨在九合一大選中落敗，預期內閣將有變動，其中教育部長潘文忠名列其中，傳出桃園市副市長高安邦是可能接替人選。教育部主秘廖興國表示，沒有聽說潘文忠部長要異動。不過教育團體表示，現階段需要一個對高等教育有宏觀看法的人來當教育部長。

潘文忠曾當過小學老師，對國教熟悉，民進黨2016年執政後，他兩次入閣已擔任長達5年9個月的教育部長，是台灣民主化以來，任期最久的教育部長。教育團體肯定他在國教方面的貢獻，但認為以現在的局勢，教育部長若能換人也很好。

全國私校工會理事長尤榮輝說，現在台灣高教面臨嚴峻挑戰，頂尖大學的國際排名一直在下降，而許多私立大校專校院因為招不到學生而面臨退場，目前我國須要一個對高教具有宏觀思維的人來掌教育部，注入新思維，來突破發展瓶頸。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則說，潘文忠這幾年推動教育算是認真，雖然全教總不完全滿意他的表現，但他還算是個實事求是的人。不過他們也認為，潘文忠是謹小慎微的人，未具大刀闊斧推動教育的能力，因此如果行政院有新的教育部長人選，他們也尊重。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽說，潘文忠這幾年的表現中規中矩，雖然沒有不好，但對家長來說，也沒有覺得他很好。譬如在12年國教課綱推動後，國中小學生能否適性發展很重要，但教育部這方面做得不夠。

王瀚陽指出，潘文忠似乎不是握有真正權力的人，因為像學生營養午餐的改進及教師員額的提升，教育部都在等中央給錢才能做下去，潘文忠的積極度不夠。若內閣改組，他們希望教育部長不只要對高教有宏觀看法，對國民教育也要積極一點。

外傳桃園市副市長高安邦是未來教育部長可能人選，他是政大經濟系兼任教授，曾任開南大學校長及桃園市教育局長，是屬於高教、國教都有歷練的人。侯俊良表示，高安邦過去跟教師工會有所互動，是一個願意傾聽各方意見的人。