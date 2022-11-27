企排18年第7周第2天第1戰，女子組由極速超跑對戰高雄台電，極速超跑昨以直落三擊敗高雄台電，27日兩隊再度碰頭，高雄台電報了一箭之仇，靠著陳姿雅、黃瀞萱分別豪取23及20分的瘋狂演出，最後以25比16、25比14、26比28、25比16完成甜蜜復仇，也讓極速超跑只坐了1天后座，就拱手讓給台北鯨華。

首局高雄台電先發換上黃瀞萱，試圖強化隊伍高度，開局就發揮成效，以斜線進攻先行開張，賽中再利用網前進攻得手，讓隊伍取得三分領先，迫使極速超跑叫出暫停，暫停後高雄台電陳姿雅漂亮的轉直線攻擊也幫助隊伍一直保持著領先優勢，隨後極速超跑全隊開始踩緊油門，蔡幼群重扣得手後，葉軒岑也貢獻ㄧ次堪稱銅牆鐵壁的攔網得分，咬緊比分，可是對手高雄台電黃芯瑜攻守兼備更勝一籌，關鍵攔網得分，高雄台電拿下本局勝利。

次局一開局又是由高雄台電黃瀞萱的斜線進攻開始電力供應，加上高雄台電強硬的防守，令超跑尋無突破機會，在開局即打出7比0的閃電攻勢，極速超跑蔡幼群中路切入進攻想要止血，Santos也跳出來連續兩記發球得分，將分差縮小至3分差，但突然遭遇亂流，極速超跑頻頻失誤，讓高雄台電趁勝追擊，將分差拉到了11分之多，高雄台電陳姿雅、胡曉佩、黃瀞萱進攻三叉戟刺穿極速超跑的防守，高雄台電先行聽牌。

第三局高雄台電陳姿雅持續前兩局的高效進攻，頻頻重扣正面進攻，幫助高雄台電拿到優勢，極速超跑Santos拒絕隊伍比分被拉開，重扣還以顏色將比分反超兩分，高雄台電黃芯瑜以一顆Ace發球做出回應，高雄台電陳姿雅也持續進攻輸出，緊咬比分，雙方你來我往多次Deuce，戰況陷入膠著，最終極速超跑蔡幼群的再見Ace，幫助隊伍化解直落三橫掃危機。

第四局雙方緊咬比分，戰況呈現拉鋸戰，高雄台電陳姿雅、胡曉佩、彭𦀡媃犀利進攻打開破口，幫助隊伍取得4分領先，高雄台電陳姿雅再倚靠攔網得分幫助隊伍持續擴大優勢，高雄台電多點開花早早拿下賽末點，關鍵時刻高雄台電陳姿雅再見重扣touch out幫助隊伍拿下本場勝利。