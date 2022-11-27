立法委員蔡適應表示，基隆市民做出了選擇，他將扮演好立法委員的角色，協助新市府與中央溝通協調。（張志康攝）

甫當選基隆市長的謝國樑27日上午表示期待未來與對手蔡適應合作，共同為基隆民眾努力。立法委員蔡適應27日下午謝票行程前受訪時表示，他身為立法委員工作的一部分，就是協助基隆市政府與中央進行溝通協調，他將會扮演好角色，努力協助新市府。

謝國樑表示，蔡適應是基隆市唯一的一席立委，他身為未來的市長，也很期待與蔡共同為基隆民眾攜手努力，爭取更多的政策。對此，蔡適應表示，他就任立法委員以來，工作包括兩大部分，除在立法院認真問政，獲得公督盟多次肯定外，就是協助基隆市政府。

蔡適應說，不管是過去的林市府或是未來的謝市府，都是基隆市民選出來的執政團隊，他都將協助基隆市府向中央溝通協調。他將會扮演好自己的角色，努力協助市府。

對於這次民進黨在北台灣的重大挫折，蔡適應表示，這表示自己還有很多努力的空間，他尊重市民的選擇，也表示他所提出的政見不為大多數市民所認同，也同時代表市民認為對手謝國樑的政見，是市民所需要、認同的。因此他將站在立法委員的角度，協助新市府團隊向中央爭取補助。

至於他選前提出的首都通1200月票，選後是否會持續推動？蔡適應表示，因為對手並不認同他的政見，他認為應以謝國樑的想法為主，才能落實到地方的需求。