不少地方人士認為，種電政策所引發的各種爭議是造成選民對執政者失望的原因之一。圖為北門蘆竹溝居民去年到台南市議會抗議的畫面。（本報資料照片）

九合一選舉落幕，爭取連任的民進黨台南市長黃偉哲小贏國民黨對手謝龍介僅4萬多票，尤其傳統上被視為綠遠大於藍的七股、學甲等沿海鄉鎮，從得票數來看，相較4年前，民進黨票數有些微縮水，國民黨票數則是大幅增加；尤其最北端的北門區，在這次市長選舉更是徹底翻盤，10多年來首次藍大於綠，不少地方人士認為，種電政策所引發的各種爭議是造成選民對執政者失望的原因之一。

2018年台南市長選舉，民進黨在學甲區贏得6509票，今年得票數6046票雖然沒有太大變化，不過綠大於藍的差距，從4年前的2649票縮小到今年601票；了解地方政治情勢的人士分析，包含學甲爐渣掩埋案、學甲動保教育園區推動過程的紛爭，以及最近學甲88槍擊案都有牽動選情，加上大環境氛圍，讓國民黨趁勢催出不滿民進黨的選票。

不只在學甲區，民進黨在七股、北門區的成績也不如4年前。民進黨2018年市長選舉在七股區大贏2649票，而今年卻只贏1126票，另在北門區，更讓國民黨成功翻盤，小贏民進黨306票。

當地有里長說，村子裡不少「老勢大」對謝龍介提出的老人健保政見頗有共鳴；反觀，執政黨從疫情爆發以來的口罩、疫苗政策得不到民心，地方上的北門蘆竹溝綠電抗爭，錦湖申設土資場等，以及七股光電案場氾濫問題，也讓鄉親感到不滿。

大北門區的無黨籍市議員陳昆和表示，執政者應檢討施政和個人形象，民進黨這次在台南市，議員選舉是正成長，市長部分卻嚴重縮水，有些區域還出現藍大於綠的現象，這都是警訊，應好好注意、檢討，像是選區內發生學甲88槍案，政論節目或者外面一些耳語都指向光電利益分配有關，重傷選情不少。