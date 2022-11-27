九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，而開票結果揭曉後，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的新竹市也丟掉。對此，藥師林士峰今（27）日就在臉書上表示，「民進黨不想讓代表第三勢力插旗縣市首長的意圖明顯」，更直言「一口氣拔掉民眾黨的政治能量，或許才是他們的優先考量」，引發討論。

林士峰今日在臉書上指出，看著這次選舉，民進黨幾乎頃全黨的力氣在打民眾黨最有機會當選的新竹市。林士峰也坦言，「不想讓代表第三勢力插旗縣市首長的意圖明顯，畢竟以民調來看，能和年輕人一決雌雄的不是國民黨，而是民眾黨，對民進黨來說，想趁這次大選，一口氣拔掉民眾黨的政治能量，或許才是他們的優先考量」。

林士峰最後更強調，「這次台北市長的選舉，主角就是陳時中，驅使蔣萬安順利當選的力量，恐懼陳時中的當選，肯定佔有一席之地」。林士峰認為，「或許，民進黨派陳時中出來選，就是不想民眾黨那麼快的茁壯，當選對他們而言不一定是主要目標，打擊他們認為的主要敵人才是目的」。