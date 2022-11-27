外貿協會一年一度非洲盛會「2022年台非企業論壇暨非洲商機日」於本周登場，其中「非洲商機日」採購洽談會，邀請奈及利亞、肯亞、索馬利蘭、剛果民主共和國等10國31家買主，透過實體、線上方式參加採購洽談會，重量級買主包括阿爾及利亞年營業額逾32億美元的Cevital Group、莫三比克Transporte LALGY Limitada及肯亞Chemi and Cotex等買主，活動目標爭取2500萬美元商機。

「2022年台非企業論壇」則於23日接棒舉行，為疫情解封後首度恢復實體辦理之大型非洲論壇，總計逾130名我國業者出席。講師除來自我國設有大使館、代表處及外貿協會據點之史瓦帝尼、南非、奈及利亞、索馬利蘭、肯亞及埃及外，並鎖定我商較少接觸之剛果、坦尚尼亞、盧安達合計9個非洲國家商工會領袖，與我國業者面對面分享非洲數位化、工業化市場趨勢及商機。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，今年台非企業論壇邁入第十七屆，睽違兩年總算能再次見到遠從非洲而來的好朋友，別具意義；近年我國對非洲進出口具顯著提升，表示我國業者越趨重視非洲商機，同時「非洲大陸自由貿易協定(AfCFTA)」亦象徵非洲經貿易里程碑，完成近90%商品關稅減讓，代表「非洲世紀」到來，非洲市場值得加強經營與增進交流，共創台非雙贏。

活動主軸除9個非洲重點國家外，亦聚焦非洲重點產業如綠能、農產品與食品加工、機械、民生消費品、醫療及電商等，分別針對適合發展之國家由相關商工會領袖、產業專家進行分享。例如，坦尚尼亞商工農會會長Paul Koyi分享食品加工商機，剛果人口達上億，人潮代表帶來錢潮，市場潛力無窮；而肯亞為東非重要樞紐，市場輻射東非各國，民生消費品市場龐大；南非醫材市場則預估2023年將達到18億美元，醫療設備進口需求將持續增長，是我醫材業者進入發展機會。