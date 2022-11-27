現任議員張可欣轉換跑道，挑戰通霄鎮長成功。（張可欣提供／李京昇苗栗傳真）

九合一選舉落幕，苗栗縣18鄉鎮市長選舉結果出爐，其中6鄉鎮市長同額選舉，都通過門檻順利當選，另外，受矚目的通霄鎮、苑裡鎮分別由張可欣、劉育育當選，張可欣將是鎮史上第1位女鎮長。劉育育則因以素人之姿打敗爭取連任的劉秋東，引發政壇熱議。

各鄉鎮市長當選名單如下：

苗栗市邱鎮軍（國）

苑裡鎮劉育育（無）

通霄鎮張可欣（無）

竹南鎮方進興（無）

頭份市羅雪珠（無）

後龍鎮謝清輝（國）

卓蘭鎮詹錦章（無）

大湖鄉黃惠琴（無）

公館鄉何在鑫（無）

銅鑼鄉謝昌年（無）

南庄鄉羅春蓮（無）

頭屋鄉徐鑫榮（無）

三義鄉呂明忠（無）

西湖鄉高阿賜（無）

造橋鄉徐連斌（國）

三灣鄉李運光（無）

獅潭鄉劉淑能（國）

泰安鄉陳吉基（國）

18鄉鎮市長選舉，其中6鄉鎮市長同額選舉，包括苗栗市邱鎮軍（國）、三義鄉呂明忠（無）、卓蘭鎮詹錦章（無）、西湖鄉高阿賜（無）、南庄鄉羅春蓮（無）、泰安鄉陳吉基（國），都順利通過門檻當選。

而最受矚目的是通苑地區，現任議員張可欣轉換跑道，挑戰通霄鎮長，成功扳倒老將、也是民進黨今年唯一提名的鄉鎮市長候選杜文卿，而張可欣年僅27歲，寫下鎮史以來第1位女鎮長，而也是下屆最年輕的鄉鎮市長。

另外，苑裡鎮長由政治素人劉育育，擊退尋求連任的現任鎮長劉秋東，讓地方政壇跌破眼鏡也大感意外，而劉育育也將成為苑裡鎮首位女鎮長。