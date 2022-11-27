加拿大教頭賀德曼用比較強烈的字眼鼓勵球員爭取勝利，被認為用字不妥。（美聯社資料照）

2022卡達世界盃足球賽小組賽，上屆亞軍克羅埃西亞首場小組賽未能進球，與摩洛哥0比0平手後，將在台北時間28日凌晨12點第2場小組賽出戰加拿大，賽前訪問克國教頭達利奇（Zlatko Dalic）認為加拿大教頭賀德曼（John Herdman）的發言不禮貌，希望大家給予「格子軍團」多點敬意。

這個插曲起因賀德曼在加拿大小組賽首戰0比1不敵比利時後，他想要激起球員鬥志，與「格子軍團」克羅埃西亞的第2場小組賽全力求勝，他在賽前記者會上透露，他告訴加拿大球員，僅管是隊史只是第2且暌違36年再闖世足會內賽，但加拿大絕對屬於這個舞台，小組賽第2場面對克羅埃西亞的策略很簡單，就是絕對要全力以赴並痛宰對手，他用了「go and ‘eff’」形容來強調團隊決心，‘而eff’這個字在歐美普遍被認為是f開頭咒罵字眼的「委婉版」，因此讓達利奇相當不滿。

達利奇為了對手的發言相當不開心，短短90秒的發言就講了13次「respect」，並說：「我們拿過世足亞軍，但我們尊重其他隊伍，當然也期望獲得對手同等的尊重，用這樣不好的字眼來講對手，我覺得一點都不尊重人。」

賀德曼也作出解釋：「在激情的時刻要對球隊說出鼓勵的話，難免會有比較強烈一點的用字，但絕對不是不尊重克羅埃西亞人民及他們的國家隊，我也明白他們的實力，但在一些時候，你必須要鼓舞你的球員達到另一層次。」

這次世界盃小組賽的交手，也是「格子軍團」和「楓葉軍團」首次在成人國際大賽對壘，由於克羅埃西亞首場被摩洛哥0比0逼和，加拿大0比1輸比利時，而加拿大如果再輸就會被淘汰，因此兩隊都有勢在必得的壓力。