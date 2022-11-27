「全台最美候選人」陳紫渝昨日成功選上新北市永和永福里長，不過卻有不少人質疑里民投票不理智，光憑美貌就把票投給陳紫渝。不過有網友指出，美貌本來就是一種社會上的極大優勢，「酸的人，基本上就沒出過社會」。

列出陳紫渝經歷背景，畢業於德明財經科大、曾任人壽理賠專員，爸爸是現任國民黨籍協和里長陳昱庭，有人認為陳紫渝沒有學歷、經驗也並不豐富，結果就這樣選上里長，質疑永福里是「一群不理智的選民」。

PTT則有網友表示，「酸的人，基本上就沒出過社會」，強調辦公室出現一個正妹，再打扮精緻一點，就會受到辦公室男員工的各種援助，「有沒有哪裡不懂啊？有沒有哪裡需要幫忙啊？你早點回家，剩下的我幫你做」，以此情境投射至里長，「那邊需要志工，那邊需要指揮交通，那邊需要導護，那邊需要掃地，不比其他里長強多了？」

對此，許多網友紛紛回應，「是我也要去指揮交通了～里長好～」、「自願工具人，確實比普通人強一點」、「一呼百應，連不同縣市的都說順路幫忙」、「原來是選肥宅召喚師阿」、「有道理，確實是這樣」。