九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，而開票結果揭曉後，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的新竹市也丟掉，由民眾黨籍的高虹安奪下。因此就有港媒爆出，「柯文哲已有挑戰2024門票，未來柯文哲的一言一行都將讓民進黨如坐針氈」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，雖然這次九合一大選，無黨籍的黃珊珊並未奪下台北市長，但從得票數來看，柯文哲並未完全失去這塊本命區，加上高虹安的勝選，讓民眾黨的基本盤擴大，而黃珊珊得票則超過34萬票，超越了2020政黨票，代表民眾黨在台北市的基本盤已成長到超過25％，加上台北市的民眾黨籍議員當選4人，這將讓民眾黨在台北市的舞台有持續發展的機會。

該份報導最後更指出，柯文哲在卸任台北市長之後，將回到台大醫院，而新竹市民眾黨的勝選，將有助於柯文哲獲得參選2024的正當性，柯文哲雖然少了當年的旋風，但卻多了發展全台在地組織的機會，未來動向頗受關注。