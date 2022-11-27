蔣萬安車隊掃街謝票。（楊亞璇攝）

九合一大選落幕，台北市長當選人蔣萬安擊敗對手黃珊珊及陳時中，黃、陳早上展開車隊掃街謝票，蔣萬安則是下午開始車掃，蔣萬安今表示，非常感謝黃與陳第一時間致電展現民主風範。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（車上左）27日一早展開車掃謝票，沿途受到不少民眾揮手加油。（陳俊吉攝）

黃珊珊、陳時中早上展開車隊掃街謝票，蔣萬安則是下午開始車掃，蔣萬安受訪時說指出，早上他在市民基地特別感謝這一路陪伴、支持、幫忙的志工團隊，每一位志工朋友在這段期間非常辛苦，特別利用今天上午的時間，就在市民基地邀請所有志工來。

台北市長當選人蔣萬安（左）27日展開「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街，蔣萬安站在吉普車上揮手向市民朋友致謝。（劉宗龍攝）

蔣萬安說，因為這次選舉有好結果，絕對不是靠一個人，而是靠大家幫忙，特別是每一位志工夥伴非常辛苦，不管幫忙摺文宣、準備競選小物，甚至選前之夜有這麼多支持民眾來，發動整個志工團隊，不只在總部、包括12個行政區，「每一個志工，大家都是最堅強的後盾，也是我一路走來堅持到最後，最強的定心丸。」

台北市長當選人蔣萬安（右）27日展開「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街，蔣萬安站在吉普車上彎腰跟站在路旁的支持者們握手致意。（劉宗龍攝）

蔣表示，非常謝謝柯文哲及陳時中第一時間打給他，展現了民主風範也彰顯台灣民主制度的成熟。至於談了什麼？蔣萬安表示，謝謝兩位第一時間致電恭喜，也謝謝他們在這次選舉展現民主典範，展現給市民朋友台灣民主制度成熟。

而黃珊珊喊話要落實政見，陳時中也號召支持者一起支持蔣萬安，蔣萬安回應，台北市是所有市民朋友的台北市，非常感謝黃與陳第一時間致電展現民主風範，接下來就是把市政做好、讓台北更好，這是共同努力目標。

另外，台北市12區只有大同區輸給陳時中，未來如何加強規畫嗎？蔣萬安說，目前最重要的是全心謝謝所有市民朋友，接下來也是專注在市政工作上面，這才符合市民期待。

而外界分析陳時中被仇恨值擊垮，民眾才投給蔣萬安，蔣表示，相信所有有智慧的市民朋友做出的決定，最重要的接下來與市民朋友共同攜手努力，讓台北市更好，這是我們共同目標。

另外，有日媒認為蔣萬安當選台北市長後，成為未來角逐總統大位的人選之一，他強調，目前就是全心專注在接下來市政工作推動下，也會與市民朋友攜手努力，讓台北市更好。

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