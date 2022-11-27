《陀螺100–林永順陀螺展暨新北市藝術教育深耕協會會員剪紙作品展》將安排木作匠師林永順教學削製陀螺。（文化局提供）

《陀螺100–林永順陀螺展暨新北市藝術教育深耕協會會員剪紙作品展》展出退休校長吳望如收藏的手工陀螺以及60至80件會員的剪紙作品。（文化局提供）

早年手工技藝蓬勃，高齡70多歲的木作匠師林永順近10年來利用珍貴木頭，削製數件手捻陀螺，其中有件近0.2公分的最小陀螺，足足比1元印幣小了100倍，展現林永順的好眼力、高穩定手力，該作品也在《陀螺100–林永順陀螺展暨新北市藝術教育深耕協會會員剪紙作品展》展出，即日起至12月12日在新北市美麗永安藝文中心登場。

新北市文化局與新北市藝術教育深耕協會合辦該展覽，展出退休校長吳望如收藏的手工陀螺以及60至80件會員的剪紙作品，現場會安排藝師教學削製陀螺，活動具有教育特色與文化傳承意義。

文化局長龔雅雯表示，吳望如收藏了100種特色手工陀螺，每顆都是由宜蘭傳統木工藝師林永順親手削製，配合藝術教育深耕協會26位老師製作的陀螺主題剪紙作品，展現精湛的紙藝鏤刻技法，每件作品都觀察手捻陀螺的精細做工，不僅將童玩和藝術完美結合，也展示出剪紙工藝作品的線條和技法的巧妙運用。

文化局指出，林永順將木作體現在生活周邊上，實現兒時之夢創辦宜蘭「禪木工坊」，也獲得內政部「古蹟及歷史修護木作匠師」執照，這次展出的陀螺都是用紅檜或黃檜、肖楠等珍貴木頭製作，其中0.2公分的手捻陀螺，展現出大師的好手藝。

不像是大型陀螺需使用繩索拋擲，手捻陀螺體積小巧，可利用手指握住陀螺的軸柄上端旋轉，不同造型挑戰難度不同，因此各有不同的命名，增添不少趣味性。

文化局表示，《陀螺100–林永順陀螺展暨新北市藝術教育深耕協會會員剪紙作品展》，即日起至12月12日於新北市美麗永安藝文中心展出，12月3、4日也會安排各一場公益紙陀螺教學，活動採現場報名，相關資訊可至新北市美麗永安藝文中心官網（https：／／www.yalac.ntpc.gov.tw／）查詢，或來電洽詢02-2929-8830。