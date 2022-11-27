前一場爆冷落敗的阿根廷面臨了輸不得的壓力，因此碰上墨西哥他們拴緊發條，靠著絕對主力梅西（Lionel Messi）禁區外重砲轟門得手，讓阿根廷奠定勝利基礎，也重新掌握了晉級的主動權。根據FIFA（國際足總）官方數據，在這場關鍵戰役當中，一共湧入了多達8萬8966名觀眾替兩隊加油吶喊，創下自28年來世界盃的最多入場人數。

寫下紀錄的是位於杜哈北部的盧賽爾球場（Lusail Stadium），這座今年才完工的足球場被賦予相當重大的任務，它將會是本屆世界盃冠軍賽的舉辦場地，不過日前舉行的阿墨之戰，即使入場觀眾數來到接近9萬仍不夠讓人驚訝。1994年美國世界盃的決賽，在加州帕薩迪納的玫瑰碗球場點燃戰火，「森巴軍團」巴西歷經PK大戰艱辛擊敗義大利奪下冠軍，當時現場觀賽人數更是來到9萬1194名觀眾。

阿墨之戰的8萬8966名入場觀眾，仍無法排在世界盃歷史最多前30名入場紀錄，1950年的巴西世界盃，那時的決賽是以各小組晉級的球隊循環對戰來決定冠軍，烏拉圭在最後一場比賽中以2比1擊敗地主巴西奪冠，當時在馬拉卡那體育場（Maracana Stadium）的入場觀眾數量，是不可思議的17萬3850位。

現今球場考量到安全問題，開放入場人數不會再像以前那樣誇張，英超曾經發生著名的「希爾斯堡慘劇」，當時因為球場的出入口不足，無法緩解人潮所帶來的壓力，擠進超量的球迷導致了球場的安全鐵絲網倒塌，造成了97名觀眾遭踩踏及推擠而身亡。