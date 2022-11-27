霍華德抵達台灣體大體育館就遭球迷包圍。(T1聯盟提供)

「魔獸」霍華德27日隨著桃園永豐雲豹前往台中台灣體大體育館面對地主台中太陽，靠著仕東最後32.5秒投進關鍵三分球，太陽最後以93比87力挫雲豹，拿下3連勝，目前4勝2敗仍排第2，雲豹則吞2連敗，戰績1勝3敗跟台南台鋼獵鷹並列墊底。

比賽才剛開打，雙方就擦出肢體衝突火花，威廉斯不爽仕東動作過大，竟讓憤而推了一旁的陳文宏，遭吹一次技術犯規，接下來雙方陷入拉鋸僵局，上半場打完，地主太陽47比46小幅領先雲豹，霍華德中場時間還在場中幫忙隊友撿球熱身。

第3節中段，仕東突然投進兩顆三分球，幫助太陽打出10比0，更在前3節打完，帶領太陽70比62領先，但雲豹末節拉出10比1猛攻追上，打到最後7分44秒，陛下撞倒陳建銘被吹違反運動精神犯規，卻從重播看來，陛下是冤枉的。

艾倫最後關頭連投帶罰，幫助太陽88比85領先，羅振峰最後58秒被吹走步，不過太陽接著強攻沒進，陳建銘最後41秒竟然兩罰落空，讓雲豹錯失追近契機，仕東最後32.5秒投進致命三分球，擴大領先到6分，幾乎宣告太陽勝利到手。