「Uncle Encore」大叔團明年1月在Zepp New Taipei舉辦演唱會。（上行詩音樂提供）

由施孝榮領軍，偕同殷正洋、李明德、王瑞瑜所組成的「Uncle Encore」大叔團，將於明年1月14日在Zepp New Taipei開唱，當天將首唱Uncle Encore的新單曲，施孝榮說：「這首歌是年輕時寫的，但一直找不到合適的機會發表。這次要唱的時候，才發覺歌跟人都已經是大叔級的了。」為了讓這首加入年輕的元素，特別請來施孝榮的兒子施少庸編曲、編寫和聲並且配唱，幾位大叔直喊被這位年輕人操的很慘，但是成果卻令人驚艷，施孝榮開玩笑說：「想要交棒給兒子，反而被棒子打了。」

施孝榮表示上次進入錄音室已是2009年：「那時才13歲的施少庸對父親非常佩服，沒想到事隔13年，我們四位加起來250歲的大叔居然要被這位已經身高180的25歲年輕製作人給『調教』。」相隔13年後再度踏進錄音室，或許有些陌生沒有馬上找到感覺，所以NG次數比較多，再一次又一次的NG後，施孝榮表示本來有點想耍個小性子，但是看到另外幾位大叔都很配合，也就摸摸鼻子沒發作。偏偏這時殷正洋還補上一刀：「少庸還是比較厲害啊，就乖乖聽他的吧！」

演唱會倒數不到1個多月即將登場，身為音樂製作人的施孝榮表示： 「這是Uncle 首度挑戰2000人的場地，我們壓力是有一點大，不只場地新，我們四位更將整裝換上年輕造型全新出擊，要帶給粉絲不一樣的新氣象、好Young氛圍。」2023 Uncle Encore「硬要安可」演唱會門票28日於寬宏售票系統及限定的便利超商開賣。