民進黨新人林延鳳上午展開車掃行程，先前往北投，下午則到士林謝票，也遇上熱情民眾加油鼓勵。（張芷瑜攝）

九合一選舉落幕，此次士林北投區議員新秀表現亮眼，民進黨、國民黨、民眾黨提名的新人各爭取到1席，獲得最高票的民眾黨新人黃瀞瑩下午1時也展開謝票，對於開票結果，她感性表示，沒想過最高票當選，昨日跟做夢一樣，對她來說是壓力也是責任，未來四年會好好替士林北投發聲。

黃瀞瑩車隊下午1時從捷運奇岩站附近出發，沿著捷運旁的西安街謝票，下午3時抵達天母服務處，一路上有民眾揮手致意，也有住戶探頭打招呼，黃瀞瑩表示，沒想過最高票當選，昨日跟做夢一樣，這29000多票對她來說是責任也是壓力，希望未來四年好好替士林北投發聲。

黃瀞瑩也分享，2月離開北市府，選戰從站路口、掃市場開始，從原本沒人認識她，到攤販跟她主動打招呼，並記得她來過兩三次，一步一腳印爭取選票，在士林北投也遇到很多貴人，把她當新人菜鳥培養，給她很多建議。

至於顏值是否成選戰重點，黃瀞瑩則笑說，後期越選越狼狽，有陣子還突然曬黑，這應該不是重點。黃瀞瑩也說，未來進入市議會，會向議員前輩好好求教，目標是繼續推動過去8年在士林北投未完的案子，希望未來市長能延續過去政策，好好做下去，也想跟議員王世堅打招呼，希望他好好照顧新人們。

民進黨新人林延鳳上午展開車隊謝票行程，先前往北投，下午則到士林謝票，也遇上熱情民眾揮手打招呼、有駕駛也搖下車窗比讚。林延鳳則說，很開心2年努力被看見，但面對民進黨大選結果如此，即使勝選也感覺心情複雜。

林延鳳也說，會從基層做好監督服務的角色，把每天當三天用，未來也會繼續關注大巨蛋、交通、都更、銀髮族照顧等議題，很感謝很多被服務的對象，主動打電話或到服務處關心，並肯定她過去的努力，簡單一句話就給能她很大信心。

國民黨新人林杏兒謝票行程下午三時從總部出發，將繞行整個士林，林杏兒表示，很感謝選民認同，走過選戰抹黑攻擊，最近常到市場拜票，看著婆媽不捨她被抹黑，牽著她的手在哭，自己也紅了眼眶，未來會提振士林北投發展，改善北投溫泉跟士林夜市，盼讓年輕人願意留下來打拚。